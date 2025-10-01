Programmatūras inženieris atlīdzība in New York City Area VMware svārstās no $133K year P1 līmenim līdz $295K year Staff Engineer 1 līmenim. Mediānā year atlīdzības in New York City Area pakete kopā ir $184K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu VMware kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
MTS 1
$133K
$110K
$6.7K
$16.7K
MTS 2
$155K
$129K
$12.2K
$13.7K
MTS 3
$182K
$154K
$13.8K
$13.8K
Senior MTS
$205K
$180K
$18.9K
$6.6K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
VMware uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (12.50% pusgada)
25% tiek iegūtas 3rd-G (12.50% pusgada)
25% tiek iegūtas 4th-G (12.50% pusgada)
