Programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Dublin Area VMware svārstās no €85.9K year P2 līmenim līdz €153K year P4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Dublin Area pakete kopā ir €132K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu VMware kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
MTS 1
€ --
€ --
€ --
€ --
MTS 2
€85.9K
€66K
€10.5K
€9.4K
MTS 3
€113K
€83.6K
€19.8K
€9.2K
Senior MTS
€153K
€107K
€32.8K
€12.8K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
VMware uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (12.50% pusgada)
25% tiek iegūtas 3rd-G (12.50% pusgada)
25% tiek iegūtas 4th-G (12.50% pusgada)
