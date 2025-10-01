Uzņēmumu katalogs
VMware
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

  • Greater Dublin Area

VMware Programmatūras inženieris Algas Greater Dublin Area

Programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Dublin Area VMware svārstās no €85.9K year P2 līmenim līdz €153K year P4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Dublin Area pakete kopā ir €132K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu VMware kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
MTS 1
P1(Iesācēju līmenis)
€ --
€ --
€ --
€ --
MTS 2
P2
€85.9K
€66K
€10.5K
€9.4K
MTS 3
P3
€113K
€83.6K
€19.8K
€9.2K
Senior MTS
P4
€153K
€107K
€32.8K
€12.8K
€142K

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

VMware uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (12.50% pusgada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (12.50% pusgada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (12.50% pusgada)



Iekļautie amati

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Tīklu inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Ražošanas programmatūras inženieris

Vietnes uzticamības inženieris

Sistēmu inženieris

Citi resursi