Programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Dallas Area VMware svārstās no $163K year P3 līmenim līdz $265K year Staff Engineer 1 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Dallas Area pakete kopā ir $213K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu VMware kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
MTS 1
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 3
$163K
$135K
$11.6K
$16K
Senior MTS
$219K
$165K
$29.7K
$24.6K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
VMware uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (12.50% pusgada)
25% tiek iegūtas 3rd-G (12.50% pusgada)
25% tiek iegūtas 4th-G (12.50% pusgada)
