Programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Bengaluru VMware svārstās no ₹2.39M year P1 līmenim līdz ₹8.43M year Senior Staff Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Bengaluru pakete kopā ir ₹6.17M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu VMware kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
MTS 1
P1(Iesācēju līmenis)
₹2.39M
₹1.64M
₹684K
₹70.3K
MTS 2
P2
₹3.15M
₹2.37M
₹634K
₹142K
MTS 3
P3
₹5.18M
₹3.51M
₹1.39M
₹288K
Senior MTS
P4
₹6.7M
₹4.72M
₹1.4M
₹577K
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

VMware uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (12.50% pusgada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (12.50% pusgada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (12.50% pusgada)



Iekļautie amati

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Tīklu inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Ražošanas programmatūras inženieris

Vietnes uzticamības inženieris

Sistēmu inženieris

BUJ

The highest paying salary package reported for a Programmatūras inženieris at VMware in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹15,292,427. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VMware for the Programmatūras inženieris role in Greater Bengaluru is ₹5,379,425.

