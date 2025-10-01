Uzņēmumu katalogs
VMware
VMware Programmatūras inženieris Algas Bulgaria

Programmatūras inženieris atlīdzība in Bulgaria VMware svārstās no BGN 45K year P1 līmenim līdz BGN 224K year Staff Engineer 2 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Bulgaria pakete kopā ir BGN 113K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu VMware kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
MTS 1
P1(Iesācēju līmenis)
BGN 45K
BGN 38.8K
BGN 3.9K
BGN 2.3K
MTS 2
P2
BGN 73.9K
BGN 56.8K
BGN 11.5K
BGN 5.6K
MTS 3
P3
BGN 99.6K
BGN 78.5K
BGN 15.3K
BGN 5.7K
Senior MTS
P4
BGN 121K
BGN 93.9K
BGN 18.9K
BGN 7.8K
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

VMware uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (12.50% pusgada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (12.50% pusgada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (12.50% pusgada)



BUJ

The highest paying salary package reported for a Programmatūras inženieris at VMware in Bulgaria sits at a yearly total compensation of BGN 224,075. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VMware for the Programmatūras inženieris role in Bulgaria is BGN 104,876.

