Produkta vadītājs atlīdzība in New York City Area VMware svārstās no $200K year P3 līmenim līdz $488K year P6 līmenim. Mediānā year atlīdzības in New York City Area pakete kopā ir $311K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu VMware kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
P3
$200K
$158K
$25.6K
$16.1K
P4
$230K
$192K
$22.5K
$15K
P5
$272K
$191K
$44.5K
$36.3K
P6
$488K
$275K
$175K
$37.5K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
VMware uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (12.50% pusgada)
25% tiek iegūtas 3rd-G (12.50% pusgada)
25% tiek iegūtas 4th-G (12.50% pusgada)