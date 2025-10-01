Uzņēmumu katalogs
VMware
Produkta vadītājs atlīdzība in New York City Area VMware svārstās no $200K year P3 līmenim līdz $488K year P6 līmenim. Mediānā year atlīdzības in New York City Area pakete kopā ir $311K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu VMware kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
P3
Product Manager
$200K
$158K
$25.6K
$16.1K
P4
Sr. Product Manager
$230K
$192K
$22.5K
$15K
P5
Product Line Manager
$272K
$191K
$44.5K
$36.3K
P6
Sr. Product Line Manager
$488K
$275K
$175K
$37.5K
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

VMware uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (12.50% pusgada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (12.50% pusgada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (12.50% pusgada)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta vadītājs pozīcijai VMware in New York City Area, ir gada kopējā atlīdzība $487,500. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots VMware Produkta vadītājs pozīcijai in New York City Area, ir $230,000.

