Produkta vadītājs atlīdzība in Greater Bengaluru VMware svārstās no ₹3.61M year P3 līmenim līdz ₹13.27M year P6 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Bengaluru pakete kopā ir ₹6.29M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu VMware kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
P3
Product Manager
₹3.61M
₹3.12M
₹283K
₹208K
P4
Sr. Product Manager
₹7.14M
₹5.15M
₹1.58M
₹413K
P5
Product Line Manager
₹11.43M
₹6.88M
₹3.46M
₹1.08M
P6
Sr. Product Line Manager
₹13.27M
₹8.27M
₹3.3M
₹1.69M
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

VMware uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (12.50% pusgada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (12.50% pusgada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (12.50% pusgada)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta vadītājs pozīcijai VMware in Greater Bengaluru, ir gada kopējā atlīdzība ₹15,105,558. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots VMware Produkta vadītājs pozīcijai in Greater Bengaluru, ir ₹5,543,600.

