Uzņēmumu katalogs
VK
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

VK Algas

VK algas svārstās no $16,887 kopējā atlīdzībā gadā Biznesa operāciju vadītājs zemākajā līmenī līdz $201,000 Datu zinātnes vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem VK. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/16/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Junior Software Engineer $20.5K
Software Engineer $42.8K
Senior Software Engineer $64.9K
Lead Software Engineer $72.8K

iOS inženieris

Android inženieris

Mobilās programmatūras inženieris

Frontend programmatūras inženieris

Mašīnmācīšanās inženieris

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Datu inženieris

Ražošanas programmatūras inženieris

Drošības programmatūras inženieris

DevOps inženieris

Vietnes uzticamības inženieris

Datu zinātnieks
Junior Data Scientist $20.4K
Data Scientist $42.6K
Senior Data Scientist $57.7K
Produkta vadītājs
Product Manager $52K
Senior Product Manager $48.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Datu analītiķis
Median $39K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $80.2K
Produkta dizainers
Median $36.6K

UI dizainers

Projektu vadītājs
Median $45.4K
Kiberdrošības analītiķis
Median $30K
Mārketings
Median $31.5K
Biznesa operāciju vadītājs
$16.9K
Biznesa analītiķis
$18.2K
Biznesa attīstība
$47.2K
Datu zinātnes vadītājs
$201K
Aparatūras inženieris
$101K
Cilvēkresursi
$31.8K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$47K
Juridiskais
$32K
Personāla atlases speciālists
$37.3K
Risinājumu arhitekts
$62.6K

Datu arhitekts

Tehnisko programmu vadītājs
$70.2K
UX pētnieks
$34.7K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

VK uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

Ir jautājums? Jautā kopienai.

Apmeklē Levels.fyi kopienu, lai sazinātos ar darbinieku dažādos uzņēmumos, saņemtu karjeras padomus un daudz ko citu.

Apmeklēt tagad!

BUJ

The highest paying role reported at VK is Datu zinātnes vadītājs at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $201,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VK is $42,804.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta VK

Saistītie uzņēmumi

  • Cabify
  • Gett
  • Ola
  • Hotstar
  • PhonePe
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi