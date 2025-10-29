Uzņēmumu katalogs
Mediānā Produkta dizaineris atlīdzības in United States pakete Vivian Health kopā ir $221K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Vivian Health kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/29/2025

Mediānais pakete
company icon
Vivian Health
Product Designer
Helena, MT
Kopā gadā
$221K
Līmenis
-
Pamatalga
$193K
Stock (/yr)
$16K
Bonuss
$12K
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
15 Gadi
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta dizaineris pozīcijai Vivian Health in United States, ir gada kopējā atlīdzība $230,640. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Vivian Health Produkta dizaineris pozīcijai in United States, ir $201,000.

