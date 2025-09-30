Uzņēmumu katalogs
Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in India pakete Visible Alpha kopā ir ₹20.7K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Visible Alpha kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Mediānais pakete
company icon
Visible Alpha
Software Engineer
Mumbai, MH, India
Kopā gadā
₹20.7K
Līmenis
L4
Pamatalga
₹18.8K
Stock (/yr)
₹0
Bonuss
₹1.9K
Gadi uzņēmumā
0-1 Gadi
Darba pieredze
0-1 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Visible Alpha?

₹160K

The highest paying salary package reported for a Programmatūras inženieris at Visible Alpha in India sits at a yearly total compensation of ₹35,767. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Visible Alpha for the Programmatūras inženieris role in India is ₹18,779.

Citi resursi