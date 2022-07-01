Uzņēmumu katalogs
Virta Health
Virta Health Algas

Virta Health mediānā alga ir $215,000 Programmatūras inženieris . Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Virta Health. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/2/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $215K

Backend programmatūras inženieris

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Virta Health uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

Citi resursi