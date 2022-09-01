Uzņēmumu katalogs
Virginia Tech
Virginia Tech Algas

Virginia Tech algas svārstās no $33,150 kopējā atlīdzībā gadā Biomedicīnas inženieris zemākajā līmenī līdz $91,540 Materiālu inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Virginia Tech. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/1/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $80K
Graduate Research Assistant
Median $34.6K
Datu zinātnieks
Median $68.6K

Aparatūras inženieris
Median $42K
Biomedicīnas inženieris
$33.2K
Ķīmijas inženieris
$51K

Pētniecības inženieris

Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$78K
Materiālu inženieris
$91.5K
Risinājumu arhitekts
$75.4K
BUJ

Najbolje plačana pozicija pri Virginia Tech je Materiālu inženieris at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $91,540. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Virginia Tech je $68,640.

