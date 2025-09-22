Uzņēmumu katalogs
Vinted
Vidējā Datu analītiķis kopējā atlīdzība in Germany Vinted svārstās no €51.9K līdz €74.1K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Vinted kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/22/2025

Vidējā kopējā kompensācija

€59.5K - €69.7K
Germany
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
€51.9K€59.5K€69.7K€74.1K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Vinted uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Citi resursi