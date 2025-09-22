Uzņēmumu katalogs
Vinted
Vinted Biznesa attīstība Algas

Vidējā Biznesa attīstība kopējā atlīdzība in Lithuania Vinted svārstās no €52.8K līdz €76.7K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Vinted kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/22/2025

Vidējā kopējā kompensācija

€59.9K - €69.6K
Lithuania
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
€52.8K€59.9K€69.6K€76.7K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

€141K

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Vinted uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Biznesa attīstība pozīcijai Vinted in Lithuania, ir gada kopējā atlīdzība €76,675. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Vinted Biznesa attīstība pozīcijai in Lithuania, ir €52,835.

Citi resursi