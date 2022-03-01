Uzņēmumu katalogs
Vinted Algas

Vinted algas svārstās no $33,163 kopējā atlīdzībā gadā Personāla atlases speciālists zemākajā līmenī līdz $127,917 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Vinted. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/9/2025

$160K

Programmatūras inženieris
IC2 $49.6K
IC3 $79.6K

Backend programmatūras inženieris

Personāla atlases speciālists
Median $33.2K
Biznesa attīstība
$73.3K

Datu analītiķis
$73.1K
Datu zinātnieks
$90K
Cilvēkresursi
$58.6K
Juridiskais
$110K
Mārketinga operācijas
$49.7K
Produkta dizainers
$70.1K
Produkta vadītājs
$99.5K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$128K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Vinted uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

BUJ

Den högst betalda rollen som rapporterats på Vinted är Programmatūras inženierijas vadītājs at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $127,917. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Vinted är $73,173.

