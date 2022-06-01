Uzņēmumu katalogs
VillageMD
VillageMD Algas

VillageMD algas svārstās no $77,385 kopējā atlīdzībā gadā Cilvēkresursi zemākajā līmenī līdz $179,100 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem VillageMD. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/9/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $150K
Biznesa analītiķis
$106K
Cilvēkresursi
$77.4K

Mārketinga operācijas
$94.5K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$179K
Tehnisko programmu vadītājs
$168K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots VillageMD, ir Programmatūras inženierijas vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $179,100. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots VillageMD, ir $127,763.

