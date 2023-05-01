Uzņēmumu katalogs
Vicarious Surgical
Vicarious Surgical Algas

Vicarious Surgical algas svārstās no $91,017 kopējā atlīdzībā gadā Mehānikas inženieris zemākajā līmenī līdz $147,735 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī.

$160K

Aparatūras inženieris
$130K
Mehānikas inženieris
$91K
Produkta vadītājs
$126K

Programmatūras inženieris
$148K
BUJ

