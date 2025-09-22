Pārdošana atlīdzība in United States Verkada kopā ir $154K year L2 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $120K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Verkada kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/22/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L2
$96.3K
$77.5K
$18.8K
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
10%
G 1
20%
G 2
30%
G 3
40%
G 4
Verkada uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
10% tiek iegūtas 1st-G (10.00% gada)
20% tiek iegūtas 2nd-G (1.67% mēneša)
30% tiek iegūtas 3rd-G (2.50% mēneša)
40% tiek iegūtas 4th-G (3.33% mēneša)
15%
G 1
25%
G 2
30%
G 3
30%
G 4
Verkada uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
15% tiek iegūtas 1st-G (15.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
30% tiek iegūtas 3rd-G (2.50% mēneša)
30% tiek iegūtas 4th-G (2.50% mēneša)