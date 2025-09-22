Uzņēmumu katalogs
Verkada
Verkada Ieņēmumu operācijas Algas

Mediānā Ieņēmumu operācijas atlīdzības pakete Verkada kopā ir $190K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Verkada kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/22/2025

Mediānais pakete
company icon
Verkada
Revenue Operations
San Mateo, CA
Kopā gadā
$190K
Līmenis
L4
Pamatalga
$190K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
2 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Verkada?

$160K

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Akciņu iegūšanas grafiks

10%

G 1

20%

G 2

30%

G 3

40%

G 4

Akciju veids
Options

Verkada uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 10% tiek iegūtas 1st-G (10.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 2nd-G (1.67% mēneša)

  • 30% tiek iegūtas 3rd-G (2.50% mēneša)

  • 40% tiek iegūtas 4th-G (3.33% mēneša)

15%

G 1

25%

G 2

30%

G 3

30%

G 4

Akciju veids
Options

Verkada uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 15% tiek iegūtas 1st-G (15.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 30% tiek iegūtas 3rd-G (2.50% mēneša)

  • 30% tiek iegūtas 4th-G (2.50% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Ieņēmumu operācijas pozīcijai Verkada, ir gada kopējā atlīdzība $226,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Verkada Ieņēmumu operācijas pozīcijai, ir $185,000.

