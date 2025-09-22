Vidējā Mehānikas inženieris kopējā atlīdzība in United States Verkada svārstās no $123K līdz $176K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Verkada kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/22/2025
Vidējā kopējā kompensācija
10%
G 1
20%
G 2
30%
G 3
40%
G 4
15%
G 1
25%
G 2
30%
G 3
30%
G 4
Verkada uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
15% tiek iegūtas 1st-G (15.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
30% tiek iegūtas 3rd-G (2.50% mēneša)
30% tiek iegūtas 4th-G (2.50% mēneša)