  • Algas
  • Mārketings

  • Visas Mārketings algas

Verkada Mārketings Algas

Mediānā Mārketings atlīdzības in United States pakete Verkada kopā ir $175K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Verkada kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/22/2025

Mediānais pakete
company icon
Verkada
Marketing
San Francisco Bay Area
Kopā gadā
$175K
Līmenis
hidden
Pamatalga
$175K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
2-4 Gadi
Darba pieredze
2-4 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Verkada?

$160K

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Akciņu iegūšanas grafiks

10%

G 1

20%

G 2

30%

G 3

40%

G 4

Akciju veids
Options

Verkada uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 10% tiek iegūtas 1st-G (10.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 2nd-G (1.67% mēneša)

  • 30% tiek iegūtas 3rd-G (2.50% mēneša)

  • 40% tiek iegūtas 4th-G (3.33% mēneša)

15%

G 1

25%

G 2

30%

G 3

30%

G 4

Akciju veids
Options

Verkada uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 15% tiek iegūtas 1st-G (15.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 30% tiek iegūtas 3rd-G (2.50% mēneša)

  • 30% tiek iegūtas 4th-G (2.50% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Mārketings pozīcijai Verkada in United States, ir gada kopējā atlīdzība $180,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Verkada Mārketings pozīcijai in United States, ir $175,000.

