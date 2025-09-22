Uzņēmumu katalogs
Verkada Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists Algas

Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Verkada kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/22/2025

Vidējā kopējā kompensācija

£44.9K - £51.1K
United Kingdom
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
£39.6K£44.9K£51.1K£56.3K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

10%

G 1

20%

G 2

30%

G 3

40%

G 4

Akciju veids
Options

Verkada uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 10% tiek iegūtas 1st-G (10.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 2nd-G (1.67% mēneša)

  • 30% tiek iegūtas 3rd-G (2.50% mēneša)

  • 40% tiek iegūtas 4th-G (3.33% mēneša)

15%

G 1

25%

G 2

30%

G 3

30%

G 4

Akciju veids
Options

Verkada uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 15% tiek iegūtas 1st-G (15.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 30% tiek iegūtas 3rd-G (2.50% mēneša)

  • 30% tiek iegūtas 4th-G (2.50% mēneša)



BUJ

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists na Verkada é uma remuneração total anual de £56,336. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Verkada para a função de Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists é £39,626.

