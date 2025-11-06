Uzņēmumu katalogs
Mediānā Programmatūras inženierijas menedžeris atlīdzības in India pakete Verizon kopā ir ₹5.79M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Verizon kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/6/2025

Mediānais pakete
company icon
Verizon
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Kopā gadā
₹5.79M
Līmenis
SMTS
Pamatalga
₹4.28M
Stock (/yr)
₹638K
Bonuss
₹867K
Gadi uzņēmumā
5 Gadi
Darba pieredze
10 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Verizon?
+₹5.01M
+₹7.69M
+₹1.73M
+₹3.02M
+₹1.9M
Eksportēt datusSkatīt vakances

Akciņu iegūšanas grafiks

33%

G 1

33%

G 2

34%

G 3

Akciju veids
RSU

Verizon uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33% tiek iegūtas 1st-G (33.00% gada)

  • 33% tiek iegūtas 2nd-G (33.00% gada)

  • 34% tiek iegūtas 3rd-G (34.00% gada)

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Verizon uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženierijas menedžeris pozīcijai Verizon in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹14,815,154. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Verizon Programmatūras inženierijas menedžeris pozīcijai in India, ir ₹5,563,922.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Verizon

