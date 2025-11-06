Programmatūras inženieris atlīdzība in India Verizon svārstās no ₹885K year MTS 1 līmenim līdz ₹5.29M year PMTS līmenim. Mediānā year atlīdzības in India pakete kopā ir ₹1.65M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Verizon kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/6/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
MTS 1
₹885K
₹812K
₹43.4K
₹29.9K
MTS 2
₹1.67M
₹1.44M
₹120K
₹109K
MTS 3
₹2.71M
₹2.25M
₹315K
₹141K
MTS 4
₹3.32M
₹2.82M
₹341K
₹161K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
33%
G 1
33%
G 2
34%
G 3
Verizon uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
33% tiek iegūtas 1st-G (33.00% gada)
33% tiek iegūtas 2nd-G (33.00% gada)
34% tiek iegūtas 3rd-G (34.00% gada)
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Verizon uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)
