Programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Hyderabad Area Verizon svārstās no ₹1.02M year MTS 1 līmenim līdz ₹4.89M year PMTS līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Hyderabad Area pakete kopā ir ₹1.46M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Verizon kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/6/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
MTS 1
₹1.02M
₹933K
₹56.5K
₹28.3K
MTS 2
₹1.39M
₹1.22M
₹96.2K
₹68.5K
MTS 3
₹2.62M
₹2.31M
₹227K
₹76.8K
MTS 4
₹3.51M
₹3.08M
₹300K
₹130K


33%
G 1
33%
G 2
34%
G 3
Verizon uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
33% tiek iegūtas 1st-G (33.00% gada)
33% tiek iegūtas 2nd-G (33.00% gada)
34% tiek iegūtas 3rd-G (34.00% gada)
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Verizon uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)
