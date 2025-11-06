Uzņēmumu katalogs
Verizon
Verizon Programmatūras inženieris Algas Greater Boston Area

Programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Boston Area Verizon svārstās no $115K year MTS 4 līmenim līdz $232K year PMTS līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Boston Area pakete kopā ir $170K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Verizon kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/6/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
MTS 1
(Iesācēju līmenis)
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 3
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 4
$115K
$115K
$0
$0
Skatīt 4 Vairāk līmeņu
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Eksportēt datusSkatīt vakances
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

33%

G 1

33%

G 2

34%

G 3

Akciju veids
RSU

Verizon uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33% tiek iegūtas 1st-G (33.00% gada)

  • 33% tiek iegūtas 2nd-G (33.00% gada)

  • 34% tiek iegūtas 3rd-G (34.00% gada)

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Verizon uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Iekļautie amati

Iesniegt jaunu amatu

Backend programmatūras inženieris

Pilna cikla programmatūras inženieris

Tīklu inženieris

Datu inženieris

Ražošanas programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Verizon in Greater Boston Area, ir gada kopējā atlīdzība $233,400. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Verizon Programmatūras inženieris pozīcijai in Greater Boston Area, ir $136,000.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Verizon

