VAST Data Algas

VAST Data algas svārstās no $124,443 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $741,411 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem VAST Data. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/14/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $124K
Klientu apkalpošana
$150K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$741K

Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

VAST Data uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots VAST Data, ir Programmatūras inženierijas vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $741,411. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots VAST Data, ir $149,763.

