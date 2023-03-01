Uzņēmumu katalogs
Vasion
Vasion Algas

Vasion algas svārstās no $52,260 kopējā atlīdzībā gadā Information Technologist (IT) zemākajā līmenī līdz $125,000 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Vasion. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/9/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $125K
Information Technologist (IT)
$52.3K
Pārdošana
$89.6K

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Vasion, ir Programmatūras inženieris ar gada kopējo atlīdzību $125,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Vasion, ir $89,550.

Citi resursi