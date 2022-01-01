Uzņēmumu katalogs
Varonis
Varonis Algas

Varonis algas svārstās no $64,675 kopējā atlīdzībā gadā Kiberdrošības analītiķis zemākajā līmenī līdz $203,732 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Varonis. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/14/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $151K

Backend programmatūras inženieris

Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $204K
Pārdošana
Median $110K

Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$84.6K
Mārketings
$134K
Produkta vadītājs
$204K
Personāla atlases speciālists
$66.5K
Pārdošanas inženieris
$131K
Kiberdrošības analītiķis
$64.7K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Varonis, ir Produkta vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $203,732. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Varonis, ir $125,409.

