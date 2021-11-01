Uzņēmumu katalogs
Varicent
Varicent Algas

Varicent algas svārstās no $8,654 kopējā atlīdzībā gadā Datu analītiķis zemākajā līmenī līdz $141,924 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Varicent. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/14/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $86.2K

Full-Stack programmatūras inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $142K
Produkta vadītājs
Median $94.3K

Biznesa analītiķis
$73.9K
Datu analītiķis
$8.7K
Datu zinātnieks
$114K
Mārketings
$84.4K
Produkta dizainers
$101K
Pārdošana
$92.4K
Tehniskais Klientu Menedžeris
$92K
BUJ

The highest paying role reported at Varicent is Programmatūras inženierijas vadītājs with a yearly total compensation of $141,924. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Varicent is $92,181.

