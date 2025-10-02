Uzņēmumu katalogs
ValueLabs
Programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Hyderabad Area ValueLabs svārstās no ₹870K year līdz ₹3.79M. Mediānā year atlīdzības in Greater Hyderabad Area pakete kopā ir ₹1.53M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ValueLabs kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Software Engineer
(Iesācēju līmenis)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹2.28M
₹2.23M
₹0
₹43.1K
Analyst QE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā ValueLabs?

Iekļautie amati

Full-Stack programmatūras inženieris

BUJ

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Programmatūras inženieris w ValueLabs in Greater Hyderabad Area wynosi rocznie ₹3,787,982. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w ValueLabs dla stanowiska Programmatūras inženieris in Greater Hyderabad Area wynosi ₹1,501,693.

