USPS
USPS Klientu apkalpošana Algas

Mediānā Klientu apkalpošana atlīdzības in United States pakete USPS kopā ir $52K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu USPS kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/3/2025

Mediānais pakete
company icon
USPS
Customer Service Specialist
Newark, NJ
Kopā gadā
$52K
Līmenis
L3
Pamatalga
$52K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
6 Gadi
Darba pieredze
7 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā USPS?
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Klientu apkalpošana pozīcijai USPS in United States, ir gada kopējā atlīdzība $88,170. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots USPS Klientu apkalpošana pozīcijai in United States, ir $52,000.

