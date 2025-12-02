Uzņēmumu katalogs
UserTesting
UserTesting Datu zinātnieks Algas

Vidējā Datu zinātnieks kopējā atlīdzība in United States UserTesting svārstās no $115K līdz $161K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu UserTesting kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/2/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$124K - $144K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$115K$124K$144K$161K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā UserTesting?

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnieks pozīcijai UserTesting in United States, ir gada kopējā atlīdzība $160,650. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots UserTesting Datu zinātnieks pozīcijai in United States, ir $114,750.

