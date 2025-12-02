Uzņēmumu katalogs
UserTesting
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Biznesa analītiķis

  • Visas Biznesa analītiķis algas

UserTesting Biznesa analītiķis Algas

Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu UserTesting kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/2/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$108K - $123K
Canada
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$95.5K$108K$123K$136K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 1 vēl Biznesa analītiķis dati par UserTesting lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

💰 Skatīt visu Algas

💪 Pievienot Tava alga


Iesniegt
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā UserTesting?

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Biznesa analītiķis piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Biznesa analītiķis pozīcijai UserTesting in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$188,080. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots UserTesting Biznesa analītiķis pozīcijai in Canada, ir CA$132,294.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta UserTesting

Saistītie uzņēmumi

  • Seagate
  • Fiserv
  • Alarm.com
  • SPS Commerce
  • Verisk
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/usertesting/salaries/business-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.