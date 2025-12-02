Uzņēmumu katalogs
UserGems Personāla atlases speciālists Algas

Vidējā Personāla atlases speciālists kopējā atlīdzība in United Kingdom UserGems svārstās no £44.7K līdz £64.9K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu UserGems kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/2/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$67.8K - $78.7K
United Kingdom
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$59.8K$67.8K$78.7K$86.8K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā UserGems?

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Personāla atlases speciālists pozīcijai UserGems in United Kingdom, ir gada kopējā atlīdzība £64,889. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots UserGems Personāla atlases speciālists pozīcijai in United Kingdom, ir £44,714.

Citi resursi

