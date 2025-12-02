Uzņēmumu katalogs
UScellular
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženierijas menedžeris

  • Visas Programmatūras inženierijas menedžeris algas

UScellular Programmatūras inženierijas menedžeris Algas

Mediānā Programmatūras inženierijas menedžeris atlīdzības in United States pakete UScellular kopā ir $207K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu UScellular kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/2/2025

Mediānais pakete
company icon
UScellular
Senior Manager, Software Development
Chicago, IL
Kopā gadā
$207K
Līmenis
-
Pamatalga
$180K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$27K
Gadi uzņēmumā
9 Gadi
Darba pieredze
18 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā UScellular?
Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženierijas menedžeris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženierijas menedžeris pozīcijai UScellular in United States, ir gada kopējā atlīdzība $211,962. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots UScellular Programmatūras inženierijas menedžeris pozīcijai in United States, ir $206,504.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta UScellular

Saistītie uzņēmumi

  • Uber
  • Airbnb
  • Flipkart
  • Netflix
  • Lyft
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/uscellular/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.