US Metro Bank
US Metro Bank Kiberdrošības analītiķis Algas

Vidējā Kiberdrošības analītiķis kopējā atlīdzība US Metro Bank svārstās no £81.7K līdz £112K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu US Metro Bank kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/3/2025

$118K - $140K
United Kingdom
$109K$118K$140K$150K
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Kiberdrošības analītiķis pozīcijai US Metro Bank, ir gada kopējā atlīdzība £111,858. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots US Metro Bank Kiberdrošības analītiķis pozīcijai, ir £81,705.

