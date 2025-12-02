Uzņēmumu katalogs
U.S. Government
U.S. Government Kiberdrošības analītiķis Algas

Mediānā Kiberdrošības analītiķis atlīdzības pakete U.S. Government kopā ir $115K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu U.S. Government kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/2/2025

Mediānais pakete
company icon
U.S. Government
Cybersecurity Analyst
Washington, DC
Kopā gadā
$115K
Līmenis
Intermediate
Pamatalga
$115K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
4 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā U.S. Government?
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Kiberdrošības analītiķis pozīcijai U.S. Government, ir gada kopējā atlīdzība $150,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots U.S. Government Kiberdrošības analītiķis pozīcijai, ir $112,000.

Citi resursi

