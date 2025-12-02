Uzņēmumu katalogs
U.S. Government
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT)

  • Visas Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) algas

U.S. Government Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) Algas

Vidējā Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) kopējā atlīdzība U.S. Government svārstās no $49.6K līdz $69K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu U.S. Government kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/2/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$53.1K - $62.5K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$49.6K$53.1K$62.5K$69K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 3 vēl Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) datis par U.S. Government lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

💰 Skatīt visu Algas

💪 Pievienot Tava alga


Iesniegt
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā U.S. Government?

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) pozīcijai U.S. Government, ir gada kopējā atlīdzība $69,030. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots U.S. Government Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) pozīcijai, ir $49,560.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta U.S. Government

Saistītie uzņēmumi

  • Square
  • Roblox
  • Netflix
  • Coinbase
  • PayPal
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/us-government/salaries/information-technologist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.