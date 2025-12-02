Uzņēmumu katalogs
Vidējā Biznesa attīstība kopējā atlīdzība in United States U.S. Government svārstās no $116K līdz $165K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu U.S. Government kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/2/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$132K - $150K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$116K$132K$150K$165K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Biznesa attīstība pozīcijai U.S. Government in United States, ir gada kopējā atlīdzība $165,200. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots U.S. Government Biznesa attīstība pozīcijai in United States, ir $116,200.

