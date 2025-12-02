Uzņēmumu katalogs
U.S Department of State
U.S Department of State Juridiskais Algas

Mediānā Juridiskais atlīdzības in United States pakete U.S Department of State kopā ir $195K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu U.S Department of State kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/2/2025

Mediānais pakete
company icon
U.S Department of State
Attorney
Washington, DC
Kopā gadā
$195K
Līmenis
-
Pamatalga
$195K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
5 Gadi
Darba pieredze
11 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā U.S Department of State?
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Juridiskais pozīcijai U.S Department of State in United States, ir gada kopējā atlīdzība $195,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots U.S Department of State Juridiskais pozīcijai in United States, ir $195,000.

Citi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/us-department-of-state/salaries/legal.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.