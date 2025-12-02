Uzņēmumu katalogs
U.S Department of State
U.S Department of State Datu zinātnieks Algas

Vidējā Datu zinātnieks kopējā atlīdzība in United States U.S Department of State svārstās no $105K līdz $146K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu U.S Department of State kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/2/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$113K - $133K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$105K$113K$133K$146K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnieks pozīcijai U.S Department of State in United States, ir gada kopējā atlīdzība $146,250. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots U.S Department of State Datu zinātnieks pozīcijai in United States, ir $105,000.

