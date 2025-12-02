Uzņēmumu katalogs
U.S. Chamber of Commerce
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Juridiskais

  • Visas Juridiskais algas

U.S. Chamber of Commerce Juridiskais Algas

Vidējā Juridiskais kopējā atlīdzība in United States U.S. Chamber of Commerce svārstās no $106K līdz $155K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu U.S. Chamber of Commerce kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/2/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$122K - $139K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$106K$122K$139K$155K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 3 vēl Juridiskais datis par U.S. Chamber of Commerce lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

💰 Skatīt visu Algas

💪 Pievienot Tava alga


Iesniegt
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā U.S. Chamber of Commerce?

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Juridiskais piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Juridiskais pozīcijai U.S. Chamber of Commerce in United States, ir gada kopējā atlīdzība $154,580. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots U.S. Chamber of Commerce Juridiskais pozīcijai in United States, ir $106,110.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta U.S. Chamber of Commerce

Saistītie uzņēmumi

  • Apple
  • Tesla
  • Netflix
  • Coinbase
  • Lyft
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/us-chamber-of-commerce/salaries/legal.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.