Upstox Algas

Upstox algas svārstās no $16,673 kopējā atlīdzībā gadā Produkta dizaineris zemākajā līmenī līdz $139,052 Programmatūras inženierijas menedžeris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Upstox. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/16/2025

Programmatūras inženieris
Median $47.9K

Backend programmatūras inženieris

Produkta dizaineris
Median $16.7K

UX dizainers

Produkta menedžeris
Median $35.1K

Programmatūras inženierijas menedžeris
$139K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Upstox, ir Programmatūras inženierijas menedžeris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $139,052. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Upstox, ir $41,469.

