Upside Algas

Upside algas svārstās no $54,888 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $251,250 Programmatūras inženierijas menedžeris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Upside. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/16/2025

Produkta menedžeris
Median $230K
Produkta dizaineris
$134K
Personāla atlases speciālists
$153K

Pārdošana
Median $140K
Programmatūras inženieris
$54.9K
Programmatūras inženierijas menedžeris
$251K
UX pētnieks
$146K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Upside, ir Programmatūras inženierijas menedžeris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $251,250. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Upside, ir $146,228.

