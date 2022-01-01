Uzņēmumu katalogs
UPMC Algas

UPMC algas svārstās no $75,375 kopējā atlīdzībā gadā Projektu menedžeris zemākajā līmenī līdz $175,000 Aktuārs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem UPMC. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/16/2025

Programmatūras inženieris
Median $93K
Aktuārs
Median $175K
Grāmatvedis
$78.4K

Biznesa analītiķis
Median $80K
Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT)
$89.6K
Produkta dizaineris
$121K
Produkta dizaina menedžeris
$134K
Produkta menedžeris
$112K
Projektu menedžeris
$75.4K
Kiberdrošības analītiķis
$85.4K
Tehnisko programmu menedžeris
$102K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots UPMC, ir Aktuārs ar gada kopējo atlīdzību $175,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots UPMC, ir $93,000.

Citi resursi