Uplight
Uplight Algas

Uplight algas svārstās no $70,350 kopējā atlīdzībā gadā Datu analītiķis zemākajā līmenī līdz $347,900 Produkta menedžeris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Uplight. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/16/2025

Programmatūras inženieris
Median $160K
Programmatūras inženierijas menedžeris
Median $189K
Datu analītiķis
$70.4K

Datu zinātnieks
$196K
Cilvēkresursi
$101K
Produkta menedžeris
$348K
Projektu menedžeris
$98.8K
Pārdošana
$109K
Tehnisko programmu menedžeris
$121K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Uplight, ir Produkta menedžeris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $347,900. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Uplight, ir $120,600.

