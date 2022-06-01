Uzņēmumu katalogs
Uplers
Uplers Algas

Uplers algas svārstās no $8,572 kopējā atlīdzībā gadā Projektu menedžeris zemākajā līmenī līdz $108,272 Vadības konsultants augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Uplers. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/16/2025

Programmatūras inženieris
Median $32.4K
Biznesa operāciju menedžeris
$92K
Biznesa attīstība
$26.2K

Cilvēkresursi
$12K
Vadības konsultants
$108K
Produkta dizaineris
$31.4K
Projektu menedžeris
$8.6K
Pārdošana
$26.4K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Uplers, ir Vadības konsultants at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $108,272. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Uplers, ir $28,886.

