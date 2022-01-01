Uzņēmumu katalogs
UpKeep
UpKeep Algas

UpKeep algas svārstās no $66,665 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $145,000 Produkta menedžeris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem UpKeep. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/16/2025

Produkta menedžeris
Median $145K
Pārdošana
$119K
Programmatūras inženieris
$66.7K

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots UpKeep, ir Produkta menedžeris ar gada kopējo atlīdzību $145,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots UpKeep, ir $119,400.

