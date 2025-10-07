Uzņēmumu katalogs
Mediānā Backend programmatūras inženieris atlīdzības in Canada pakete Upgrade kopā ir CA$178K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Upgrade kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/7/2025

Mediānais pakete
company icon
Upgrade
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Kopā gadā
CA$178K
Līmenis
Senior
Pamatalga
CA$178K
Stock (/yr)
CA$0
Bonuss
CA$0
Gadi uzņēmumā
3 Gadi
Darba pieredze
7 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Upgrade?

CA$225K

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Upgrade uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Backend programmatūras inženieris pozīcijai Upgrade in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$327,271. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Upgrade Backend programmatūras inženieris pozīcijai in Canada, ir CA$177,673.

